Укрексімбанк призупинив послугу приймання на інкасо зношених банкнот — Finance.ua
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Укрексімбанк призупинив послугу приймання на інкасо зношених банкнот

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Укрексімбанк призупинив послугу приймання на інкасо зношених банкнот
Укрексімбанк призупинив послугу приймання на інкасо зношених банкнот
Державний експортно-імпортний банк призупинив прийом на інкасо зношених та пошкоджених банкнот іноземної валюти.
Про це йдеться у повідомленні банку.
Що зміниться? З 25.07.2023 змінюються тарифи комісійної винагороди за РКО для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, а саме — призупиняється надання банківської послуги «Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу».
Послуга призупинена у зв’язку з тимчасовим обмеженням можливостей банку з вивезення іноземних банкнот за кордон через повномасштабну агресію рф проти України.
Інші деталі банк не уточнив.
Як повідомлялось раніше у червні Національний банк заборонив банкам та обмінникам відмовляти клієнтам у обміні інвалюти.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

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З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ.
Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.
Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.
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За матеріалами:
Українські Новини
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