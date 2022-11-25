Укрексімбанк продає через аукціон СЕТАМ лізингову компанію Ексімлізинг — Finance.ua

Укрексімбанк продає через аукціон СЕТАМ лізингову компанію Ексімлізинг Сьогодні 15:25 — Фондовий ринок

Ексімлізинг — це фінансова компанія, що працює на ринку з 2006 року. Ця компанія може посилити та диверсифікувати бізнес тих учасників ринку, що спеціалізуються на продажі або передачі в оренду сільськогосподарської та іншої техніки, транспортних засобів.

Аукціон відбудеться 5 грудня 2022 року в електронній системі OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції).

Основною метою продажу компанії Ексімлізинг є концентрація зусиль Укрексімбанку на профільній діяльності. З початком повномасштабного нападу на Україну акцент Укрексімбанку змістився з розвитку і розширення бізнесів корпоративних клієнтів до виконання ключової функції державного банку — об’єкту критичної інфраструктури — фінансування стратегічно важливих секторів економіки під час війни — зазначають в Укрексімбанку.

Укрексімбанк займався розвитком бізнесу Ексімлізинг з 2006 року. У 2018 році компанія набула статусу фінансової установи та отримала безстрокову ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу. Статус фінансової установи надає право компанії працювати також з підприємствами комунального сектору.

«Ексімлізинг надає сучасні та ефективні інструменти фінансування придбання легкових та комерційних автомобілів, обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки. Портфель клієнтів Ексімлізингу включає компанії комерційного, державного, муніципального та комунального секторів. Такий лот неодмінно зацікавить потенціних покупців на нашому аукціоні», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи — 19,4 млрд грн.

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