Укрексімбанк підписав з ЄІБ фінансову угоду на 100 мільйонів євро — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА
Укрексімбанк підписав з ЄІБ фінансову угоду на 100 мільйонів євро
Державний Укрексімбанк підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в рамах реалізації проєкту «Централізоване теплопостачання України-Укрексімбанк» на загальну суму 100 мільйонів євро.
Метою підписання фінансової угоди є фінансування інвестиційних потреб українських муніципалітетів та комунальних підприємств у галузі централізованого теплопостачання та опалення, а також заходів, що спрямовані на енергоефективність та підвищення енергонезалежності країни.
Основні завдання реалізації проєкту «Централізоване теплопостачання України-Укрексімбанк»:
- зменшення використання енергії та енергоресурсів;
- забезпечення безперебійного теплопостачання та електропостачання;
- підвищення автономності та енергонезалежності об’єктів фінансування;
- зменшення викидів вуглецю;
- впровадження використання альтернативних джерел енергії;
- підвищення стійкості теплової та енергетичної мережі України.
Роль Укрексімбанку
Укрексімбанк сприяє розвитку українських громад, підтримуючи муніципалітети та комунальні підприємства по всій Україні у реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності та сталого використання ресурсів.
Банк пропонує низку фінансових продуктів, спеціально адаптованих до потреб місцевих громад — від кредитування інвестиційних проєктів до структурованих фінансових рішень із залученням провідних міжнародних фінансових організацій. Завдяки цим інструментам органи місцевого самоврядування отримують можливість модернізувати інфраструктуру, зменшити споживання енергоресурсів і оптимізувати витрати.
Серед пріоритетних напрямів підтримки — оновлення систем теплопостачання, модернізація котлів, насосів, реконструкція або розширення існуючих тепломереж, реконструкція будівель, виробництво тепла з відновлюваних джерел енергії, доповнені акумуляторами та іншими технологіями зберігання, які мають вирішальне значення для підвищення стійкості енергопостачання в Україні, а також підвищення енергоефективності будівель соціальної інфраструктури.
«Партнерство Укрексімбанку з Європейським інвестиційним банком, зокрема в межах проєкту Ukraine District Heating, є відповіддю на потребу підвищення енергоефективності громад через енергетичну децентралізацію та системну інтеграцію відновлювальних джерел енергії. Ми вдячні ЄІБ за непохитну підтримку України, а також багаторічну довіру до досвіду й експертизи Укрексімбанку у реалізації масштабних соціально значущих проєктів», — зазначив Голова Правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко.
ЄІБ в Україні
Група ЄІБ надає Україні підтримку для забезпечення її стійкості, розвитку економіки та відновлення з перших днів повномасштабного вторгнення росії, надавши вже понад 2,2 мільярди євро фінансування з 2022 року. Банк продовжує зосереджувати свою діяльність на забезпеченні енергопостачання України, відновленні пошкодженої інфраструктури та підтримці основних державних послуг по всій країні. Відповідно до гарантійної угоди, підписаної з Європейською комісією, ЄІБ планує інвестувати щонайменше ще 2 мільярди євро у нагальні проєкти з відновлення та реконструкції в Україні. Це фінансування є частиною пакета підтримки Європейського Союзу «Ukraine Facility» загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024−2027 роки та повністю узгоджується з пріоритетами Уряду України.
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