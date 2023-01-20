Український виробник випустив потужний автомобіль для дорожників (фото) — Finance.ua

Український виробник випустив потужний автомобіль для дорожників (фото) Сьогодні 06:25 — Фондовий ринок

Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і передав замовнику багатофункціональну комунальну техніку. Про це йдеться в повідомленні заводу.

Комунальне підприємство поповнило свій автопарк машиною дорожньою комбінованою АТ-МДК-11/06 наступної комплектації: піскорозкидувальне обладнання з тентом, відвал гідравлічний поворотний з керуванням із кабіни водія на базі самоскида з заднім розвантаженням.

Нове авто допоможе комунальникам оперативно розчищати вулиці міста від снігових заметів та посипати дороги піщано-сольовою сумішшю в осінньо-зимовий період, а в інші пори року — вивозити тверді побутові відходи з території громади.

Машина дорожня комбінована АТ-МДК-11/06 зі змінним обладнанням на базі самоскида оснащена бункером для піско-соляної суміші об’ємом 8,5 куб. м. Ширина робочої зони снігоочисного гідравлічного відвалу сягає 2,7-3,0 метри. Ширина посипання реагентами — 12 метрів.

Середня щільність посипки інертними матеріалами — 0,4 кг/кв. м.

Місткість самоскидної платформи — 20 куб. м.

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