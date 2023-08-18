Український виробник виготовив партію унікальних вантажівок (Фото) — Finance.ua
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Український виробник виготовив партію унікальних вантажівок (Фото)

Фондовий ринок
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Український виробник виготовив партію унікальних вантажівок (Фото)
Український виробник виготовив партію унікальних вантажівок (Фото)
Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив партію бортових платформ із захистом кабіни від зсуву вантажу на шасі Dongfeng.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
«Азійське 12-тонне вантажне шасі DONGFENG CA9C-401 з потужним та надійним двигуном Cummins — модель сучасної та високотехнологічної вантажівки, яка за своїми експлуатаційними та сервісними характеристиками оптимально пасує до таких кузовних надбудов Заводу спецтехніки Техкомплект та підіймальних механізмів, що збираються, як автоцистерни для бензовозів або асенізаторів та автогідропідіймачі відповідно», — повідомили на підприємстві.
До особливостей конструкцій доволі простої за своїми параметрами бортової платформи варто віднести виготовлення спеціального захисту від зсуву вантажу, який встановлено на передньому борті, прямо за кабіною. Така сталева конструкція надійно захищатиме кабіну автівки та пасажирів в ній в тому випадку, якщо під час різкого гальмування вантаж на платформі по інерції посунеться в бік кабіни.
Бортові платформи Заводу «Техкомлект» поставляються з тентом або без, з додатковим встановленням кранів-маніпуляторів за кабіною або кузовом.
За матеріалами:
mmr.ua
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