Український виробник презентував інноваційну систему розмінування — Finance.ua

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Український виробник презентував інноваційну систему розмінування

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Український виробник презентував інноваційну систему розмінування
Український виробник презентував інноваційну систему розмінування
Український виробник представив дистанційну систему розмінування.
Українська компанія Frendt представила надлегку систему для дистанційного пошуку мін, яка обладнана шинами наднизького тиску, тому не підривається при наїзді на вибухонебезпечні предмети. Перша презентація відбулась сьогодні, 20 вересня, на Днях поля «Агро Вінниця». Про це повідомив засновник компанії Frendt Віталій Шуберанський, пише Traktorist.ua.
«Спочатку ми зробили концепцію трактора на дистанційному керуванні, але потім зрозуміли, що коли ми знаходимо небезпечний предмет трактор автоматично зупиняється і комусь потрібно йти провести розмінування для того, щоб машина могла рухатись далі. Ця концепція не підходить, тому що в нас зажди люди читають інструкцію після того коли щось сталося. І можна реально отримати великі матеріальні втрати».
Шуберанський наголосив, що через це був придуманий надлегкий засіб для дистанційного зондування землі, який оснащений шинами низького тиску і коли наїжджає на вибухонебезпечний предмет, детонація не відбувається і машина їде далі, передаючи інформацію про ділянку на якій була виявлена небезпека.
«На машину можна встановити будь-які детектори, чи то метало- чи радари. Система дистанційно передає дані в офіс, прив’язуючи до GPS-координат і ми маємо карту небезпечних предметів, яку використовують сапери, і їм набагато простіше підходити до кожної ділянки й проводити розмінування». Шуберанський зауважив, що середня продуктивність людини під час розмінування — 25 м кв. на день, дистанційна машина може виконувати пошук вибухонебезпечних предметів на 10 тис. м кв. за 1 год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
enovosty.com
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