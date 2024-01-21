Український виробник показав потужний автогідропідіймач з робочою висотою 32 м (фото) — Finance.ua

Український виробник показав потужний автогідропідіймач з робочою висотою 32 м (фото) Сьогодні 03:39 — Фондовий ринок

Український виробник показав потужний автогідропідіймач з робочою висотою 32 м (фото)

Завод Спецтехніки Техкомплект виготовив і передав замовнику автовишку DASAN на базі вантажного шасі Hyundai.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Модель має потужний підйомний механізм з робочою висотою 32 м, максимальним вильотом 20−25,5 м і навантаженням на робочий кошик до 300 кг (20 м — 300 кг, 25,5 м — 100 кг).

«На Хмельницькій АЕС працюватиме південнокорейська автовишка DASAN CT320EX на базі вантажного шасі Hyundai EX10. Це потужний підйомний механізм з робочою висотою 32 м, максимальним вильотом понад 20 м і навантаженням на робочий кошик до 300 кг», — йдеться у повідомленні.

Південнокорейські автовишки DASAN вважаються одними з найвисокотехнологічних та найбезпечніших автогідропідіймачів завдяки наявності вбудованої електронної системи, яка сповіщає про перевантаження люльки, критичне значення вильоту стріли і, у разі перевищення граничних значень співвідношення довжини та вильоту стріли електронна система безпеки блокує роботу автовишки.

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