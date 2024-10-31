Український виробник кормів для тварин отримав від ЄБРР €40 млн — Finance.ua

Український виробник кормів для тварин отримав від ЄБРР €40 млн Сьогодні 05:08 — Фондовий ринок

Український виробник кормів для тварин отримав від ЄБРР €40 млн

Один із провідних українських виробників кормів для домашніх тварин Kormotech отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) пакет фінансування у розмірі 40 мільйонів євро на збільшення експорту та географічної диверсифікації шляхом будівництва другого заводу з виробництва кормів у Литві.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Зазначається, що загальна вартість проєкту становитиме 63 млн євро.

Цей пакет фінансування є синдикованим кредитом A/B на суму 40 млн євро, з яких половину — 20 млн євро, надасть нідерландський фонд управління активами ILX Fund. Кредит буде надано холдинговій компанії Групи Vengast Investments Ltd (Кіпр) та її дочірній компанії у Литві Kormotech UAB.

В ЄБРР нагадали, що раніше банк надав Kormotech Group 15 млн євро на будівництво першого виробничого об’єкта в Литві, який був введений в експлуатацію в червні 2020 року. ЄБРР також надав компанії кредит на поповнення оборотного капіталу у розмірі 3,3 млн євро під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

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