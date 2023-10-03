Український газовидобуток забезпечує понад 90% потреб країни — експерт
Українські газовидобувні компанії забезпечують понад 90% нинішньої потреби України у блакитному паливі.
Про це в ефірі програми «Укрінформ: вечірній стрім» сказав експерт з енергетичної безпеки Геннадій Рябцев.
«Український видобуток забезпечує понад 90% від того, що зараз споживається. Обсяги споживання скоротилися суттєво. І завдяки цьому тих умовних 18 млрд кубометрів, які видобуваються в Україні, виявляється достатньо, щоб забезпечити мінімальні потреби», — сказав Рябцев.
Експерт зазначив, що для імпорту газу потрібні кошти, а в Нафтогазу зараз навряд чи вистачить ресурсу для імпортування значних обсягів палива.
Водночас, за словами Рябцева, поповнювати запаси газу варто з двох причин: на випадок екстрених ситуацій та з міркувань того, що чим більше заповнене сховище, тим легше брати з нього газ.
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