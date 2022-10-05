Український експорт вперше з початку війни сягнув $4 млрд — Finance.ua
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Український експорт вперше з початку війни сягнув $4 млрд

Казна та Політика
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Український експорт вперше з початку війни сягнув $4 млрд
Український експорт вперше з початку війни сягнув $4 млрд
Україна у вересні вперше після початку вторгнення росії експортувала товарів на суму понад $4 млрд і більше 9 млн т.
Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, експорт становив $4,144 млрд, що на 23% більше, ніж у серпні. Обсяг експорту — 9,66 млн т, на 32% більше, ніж у серпні.
«За обсягами — супервисхідна динаміка: липень — 5,79 млн т, серпень — 7,29 млн т, вересень — 9,6 млн т», — написав Качка.
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Негативне сальдо в торгівлі товарами у вересні скоротилося втричі у порівнянні з серпнем — з $1,053 млрд до $354 млн.
Відповідно до даних Мінекономіки, Україна змогла експортувати кораблями 5,175 млн т аграрної продукції. Для порівняння: залізничний експорт — лише 902 000 т, а автомобільний — 850 000 т.
Український експорт вперше з початку війни сягнув $4 млрд
Нагадаємо, у січні та лютому 2022 року український експорт демонстрував дуже позитивну динаміку — зростання до аналогічного періоду минулого року становило 34%. Проте вже в березні відбувся обвал експорту — скорочення становило 50%.
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Повільне відновлення експорту почалося в травні, а найбільший обсяг експорту з початку широкомасштабної війни був зафіксований у серпні у зв’язку розблокуванням українських чорноморських портів ($3,4 млрд).
За вісім місяців 2022 року український експорт склав $29 млрд. Це на третину менше за результат аналогічного періоду минулого року. У натуральних показниках український експорт становить 63 млн т, що на 59% менше від показника минулого року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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