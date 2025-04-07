Український бізнес може отримати грант до 100 тис. грн: умови — Finance.ua

Український бізнес може отримати грант до 100 тис. грн: умови
Українці мають можливість подати заявку на грошову допомогу до 100 тис. грн від Благодійного фонду «МХП — Громаді».
Про це повідомляють організатори на офіційному сайті.
Конкурс проводиться з метою створення умов для сталого розвитку підприємництва, зокрема як відповідь на негативні економічні та соціальні наслідки війни, у містах та селах шляхом надання мікрогрантів для подальшого започаткування, масштабування та/або релокації існуючого мікропідприємництва та середнього підприємництва.
Географія конкурсу
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області та місто Київ.
Хто може подати заявку:
- якщо ви маєте бізнес-ідею і потребуєте фінансування;
- якщо ви маєте власну справу в селі чи невеликому містечку;
- якщо ви повернулися з війни і готові працювати або якщо у вашій родині є військові, які воюють на фронті або є загиблі Захисники та Захисниці України.
За умовами програми, громадяни зможуть отримати грант від 50 тис. грн до 100 тис. грн. Водночас, йдеться про співфінансування, тому власний внесок має бути у розмірі не менше суми гранту.
Наразі залишився останній день для подачі заявок.
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