Українським водіям почали виписувати ще один штраф — Finance.ua

Українським водіям почали виписувати ще один штраф Сьогодні 19:18 — Технології&Авто

Очевидно, що справний вогнегасник є обов’язковим елементом безпеки, однак викликає сумніви законність штрафу за його відсутність.

Початок цієї історії пов’язаний з зупинкою поліцейськими водія, який дотримувався правил дорожнього руху. Після перевірки документів, поліцейські вимагали пред’явити вогнегасник, аптечку і знак аварійної зупинки. Хоча водій виконував правила дорожнього руху і мав усі перелічені предмети при собі, поліція вирішила перевірити термін дії аптечки та справність вогнегасника, повідомляє Дорожній адвокат

На жаль, виявилося, що вогнегасник не працює. В результаті, водію було складено протокол за порушення пункту 31.4.7 правил дорожнього руху, що передбачає штраф за «керування транспортним засобом з непрацюючим вогнегасником».

Згідно з цим пунктом, водій повинен мати працюючий вогнегасник при русі по дорогах України. У примітках до цього пункту також зазначено, що тип та кількість вогнегасників повинні відповідати нормам, а вогнегасники, розміщені у транспортному засобі, мають бути сертифіковані згідно вимог закону. Проте, відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), відповідальність за непрацюючий вогнегасник не передбачена. Таким чином, поліція може надати лише попередження за це порушення згідно зі статтею 125 КУпАП.

Після судового розгляду було встановлено, що керування автомобілем без аптечки та працюючого вогнегасника, призначеного для конкретного типу авто, заборонено законом. Однак, відповідно до КУпАП, відповідальність за непрацюючий вогнегасник не передбачена. Таким чином, поліція може лише попередити водія за це порушення згідно зі статтею 125 КУпАП.

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