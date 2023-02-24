Українським медикам передали автомобілі на базі Toyota Land Cruiser (фото) — Finance.ua
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Українським медикам передали автомобілі на базі Toyota Land Cruiser (фото)

Казна та Політика
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Останні 26 із 100 нових автомобілів швидкої допомоги на базі Toyota Land Cruiser J78 прибули в Україну 21 лютого. Про це повідомила пресслужба МОЗ.
«Ця партія придбана і передана Free Ukraine за фінансової підтримки міжнародних партнерів: Canada-Ukraine Foundation — 11 авто, AstraZeneca — 5 авто і посольства України у Великій Британії — 10 авто», — йдеться в повідомленні.
Українським медикам передали автомобілі на&nbsp;базі Toyota Land Cruiser
Українським медикам передали автомобілі на базі Toyota Land Cruiser
У МОЗ розповіли, що унікальні повноприводні позашляховики створені для роботи в складних умовах і мають високу прохідність. Завдяки високому кліренсу ці автомобілі допоможуть дістатися бездоріжжям до віддалених районів для надання екстреної медичної допомоги.
Машини прості в технічному обслуговуванні, мають великий паливний бак, в зв’язку з чим не потребують дозаправки в межах 1 000 кілометрів. Дизельний двигун і відсутність складної електроніки роблять їх надійними у використанні.
Проєкт також мав пріоритетну увагу з боку посольства України в Швейцарії в рамках співпраці в гуманітарному напрямку між країнами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
MMR
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