Українським біженцям за кордоном стане тяжче — Finance.ua

Українським біженцям за кордоном стане тяжче Вчора 11:14 — Казна та Політика

21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,5686 грн. за долар, зафіксувавши його на новому рівні.

Метою цього рішення було ліквідувати розрив між офіційним (29,2549 грн/дол.), що існував до цього, і ринковим курсом американської валюти, який становив 37 грн за долар.

Не секрет, що всі ці місяці мільйони українців, які вимушено опинилися в Польщі та інших країнах Європи, виживали за рахунок можливості робити покупки та різні витрати з українських банківських карток

Перший час карткові курси були не набагато вищими від офіційного курсу долара, що дозволяло робити покупки за нижчими цінами (порівняно з розрахунками готівкою).

Наразі такої можливості більше немає.

Крім того, Національний банк встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

Більшість громадян, які перебувають за кордоном, як стверджують у НБУ, цього не відчують.

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