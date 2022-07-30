Українським біженцям за кордоном стане тяжче — Finance.ua

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Українським біженцям за кордоном стане тяжче

Казна та Політика
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21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,5686 грн. за долар, зафіксувавши його на новому рівні.
Метою цього рішення було ліквідувати розрив між офіційним (29,2549 грн/дол.), що існував до цього, і ринковим курсом американської валюти, який становив 37 грн за долар.
Не секрет, що всі ці місяці мільйони українців, які вимушено опинилися в Польщі та інших країнах Європи, виживали за рахунок можливості робити покупки та різні витрати з українських банківських карток.
Перший час карткові курси були не набагато вищими від офіційного курсу долара, що дозволяло робити покупки за нижчими цінами (порівняно з розрахунками готівкою).
Наразі такої можливості більше немає.
Крім того, Національний банк встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.
Більшість громадян, які перебувають за кордоном, як стверджують у НБУ, цього не відчують.
Читайте більше в нашому матеріалі 

Новий валютний курс: що він принесе Україні та українцям

За матеріалами:
Finance.ua
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