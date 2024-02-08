Українським біженцям спростять проживання в Ізраїлі — Finance.ua

Українським біженцям спростять проживання в Ізраїлі Сьогодні 14:35

Окружний суд в Тель-Авіві ухвалив, що всім біженцям з України в Ізраїлі мають надати візи 2А5. Це дасть їм право на роботу, медичне страхування та відкриття рахунків у банку.

Візи надаватимуть строком до 31 грудня 2024 року із можливістю продовження, повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ізраїлі.

Громадянам України, які перебувають в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист (люди, які в'їхали до країни після 24 лютого 2022 року або перебували там на законних підставах), мають надати візи типу 2А5. Відповідну ухвалу виніс Окружний суд в місті Тель-Авів 7 лютого 2024 року, повідомили у відомстві.

Власники цієї візи мають право на офіційне працевлаштування, можуть відкрити банківський рахунок та оформити медичне страхування.

Візи мають бути видані не пізніше 3 березня 2024 року. Громадяни України можуть звернутись до територіальних відділень Управління у справах народонаселення та імміграції для отримання згаданої візи.

Раніше МВС Ізраїлю ухвалило рішення про продовження терміну перебування для громадян України та дозволило працевлаштування для осіб, які легально перебували в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в'їхав в країну пізніше, до 31 січня 2024.

«Тобто українцям не потрібно було звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи, однак громадяни України не отримували жодних документів. Відтепер українці матимуть можливість отримати іменний документ, який підтверджує їхній статус в країні, що спростить проживання в Ізраїлі», — зазначили у посольстві.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни. Про це розповів посол України в цій країні.

Також ми писали, що уряд Ізраїлю у серпні заявляв, що не зміг продовжити виплати медичного страхування та соціальної допомоги для українських біженців через брак фінансування.

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