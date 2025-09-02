Українські заморожені овочі підкорюють Європу — Finance.ua

Українські заморожені овочі підкорюють Європу Сьогодні 05:36 — Казна та Політика

Українські заморожені овочі підкорюють Європу

У січні-липні 2025 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн.

Про це повідомляє « Комерсант Український » з посиланням на EastFruit

Найбільші покупці українських заморожених овочів у першій половині 2025 року:

Німеччина — 30,5% від загального експорту;

Польща — 24,1%;

Італія — 10,6%.

Імпорт заморожених овочів в Україну

За інформацією AgroTimes з посиланням на Державну митну службу України, обсяг імпорту заморожених овочів у січні-липні 2025 року склав 7,6 тис. тонн на $10,1 млн.

Основні постачальники:

Польща — 73,4%;

Бельгія — 14,1%;

Іспанія — 3,5%.

Лідерство України в експорті замороженої малини

Як повідомляв EastFruit, у 2024 році Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши Польщу та Сербію.

Загальний експорт замороженої малини у 2024 році: 65 тис. тонн, що на 34% більше, ніж у попередньому році.

За три останні сезони обсяги експорту подвоїлися, тоді як Сербія зберегла стабільні показники, а Польща скоротила експорт на 24%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.