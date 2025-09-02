Українські заморожені овочі підкорюють Європу — Finance.ua

Українські заморожені овочі підкорюють Європу
У січні-липні 2025 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн.
Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на EastFruit.
Найбільші покупці українських заморожених овочів у першій половині 2025 року:
- Німеччина — 30,5% від загального експорту;
- Польща — 24,1%;
- Італія — 10,6%.
Імпорт заморожених овочів в Україну
За інформацією AgroTimes з посиланням на Державну митну службу України, обсяг імпорту заморожених овочів у січні-липні 2025 року склав 7,6 тис. тонн на $10,1 млн.
Основні постачальники:
- Польща — 73,4%;
- Бельгія — 14,1%;
- Іспанія — 3,5%.
Лідерство України в експорті замороженої малини
Як повідомляв EastFruit, у 2024 році Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши Польщу та Сербію.
Загальний експорт замороженої малини у 2024 році: 65 тис. тонн, що на 34% більше, ніж у попередньому році.
За три останні сезони обсяги експорту подвоїлися, тоді як Сербія зберегла стабільні показники, а Польща скоротила експорт на 24%.
