Українські заморожені овочі підкорюють Європу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські заморожені овочі підкорюють Європу

Казна та Політика
35
Українські заморожені овочі підкорюють Європу
Українські заморожені овочі підкорюють Європу
У січні-липні 2025 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн.
Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на EastFruit.
Найбільші покупці українських заморожених овочів у першій половині 2025 року:
  • Німеччина — 30,5% від загального експорту;
  • Польща — 24,1%;
  • Італія — 10,6%.

Імпорт заморожених овочів в Україну

За інформацією AgroTimes з посиланням на Державну митну службу України, обсяг імпорту заморожених овочів у січні-липні 2025 року склав 7,6 тис. тонн на $10,1 млн.
Основні постачальники:
  • Польща — 73,4%;
  • Бельгія — 14,1%;
  • Іспанія — 3,5%.

Лідерство України в експорті замороженої малини

Як повідомляв EastFruit, у 2024 році Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши Польщу та Сербію.
Загальний експорт замороженої малини у 2024 році: 65 тис. тонн, що на 34% більше, ніж у попередньому році.
За три останні сезони обсяги експорту подвоїлися, тоді як Сербія зберегла стабільні показники, а Польща скоротила експорт на 24%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems