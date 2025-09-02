Фінансові показники великих і середніх компаній — Держстат Сьогодні 09:41 — Казна та Політика

Фінансові показники великих і середніх компаній — Держстат

Як свідчать дані Державної служби статистики, у першому півріччі 2025 року великі та середні підприємства України показали позитивний фінансовий результат до оподаткування в розмірі 428,8 млрд грн.

Торік цей показник також був позитивний і становив 491,2 млрд грн.

За перші шість місяців поточного року прибуток підприємств становив 555,7 млрд грн, що на 10,3% менше порівняно із січнем-червнем 2024 року.

Водночас частка збиткових підприємств залишилася на рівні 25,7%.

Вони отримали збитки у розмірі 126,9 млрд грн, що на 1,2% менше відносно січня-червня 2024 року.

