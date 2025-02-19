Українські виробники зацікавлені в експорті великої та дрібної рогатої худоби до Туреччини — Коваль Сьогодні 21:33

Україна і Туреччина планують розширювати торговельну співпрацю в агросекторі, і вже готується зустріч на рівні міністерств, відомств та представників бізнесу.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у ході візиту до Туреччини зустрівся з міністром сільського та лісового господарства Турецької Республіки Ібрагімом Юмакли.

Сторони обговорили розширення торговельної співпраці в агросекторі між країнами. За словами Коваля, вже готується зустріч в Україні на рівні міністерств, профільних асоціацій і представників бізнесу з обох сторін.

«Українські виробники зацікавлені в експорті великої та дрібної рогатої худоби до Турецької Республіки та сусідніх з Туреччиною країн. Тому проговорили з Ібрагімом Юмакли складні моменти по ветеринарії, які нам важливо узгодити, щоб українські виробники могли постачати до них свою продукцію. Це важливе питання — напрацювати правильний механізм експорту м’яса», — зазначив урядовець.

Міністр агрополітики розповів також про потребу в овочесховищах в Україні. Зокрема, сьогодні 35% вирощеної продукції втрачається через брак належних умов зберігання. Він закликав турецьку сторону до участі в розбудові мережі овочесховищ в Україні.

Віталій Коваль подякував Ібрагіму Юмакли за участь Туреччини в гуманітарній ініціативі «Grain From Ukraine», у межах якої українське зерно отримують країни африканського континенту. Особливо за допомогу Сирії. Крім борошна, у них велика потреба в пшениці, олії і цукрі. Міністри також обговорили майбутню співпрацю в цьому напрямку.

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