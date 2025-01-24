Українські виробники сиру можуть втратити внутрішній ринок через зростання дешевшого імпорту — Finance.ua
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Українські виробники сиру можуть втратити внутрішній ринок через зростання дешевшого імпорту

Казна та Політика
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Українські виробники сиру можуть втратити внутрішній ринок через зростання дешевшого імпорту
Українські виробники сиру можуть втратити внутрішній ринок через зростання дешевшого імпорту
Українські виробники сиру опинилися перед загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту через вельми ймовірне зростання імпорту, повідомило галузеве аналітичне агентство «Інфагро».
«Основна причина зростання імпорту сиру — диспаритет цін на товар українського та європейського виробництва. Імпортний сир значно дешевший за вітчизняний», — пояснили аналітики.
На їхню думку, врятувати ситуацію можуть два фактори: зниження цін українськими сироварами або суттєва девальвація гривні.
Перший варіант малоймовірний, виробники вже відвикли від використання такого інструменту стимулювання продажу. Дешевше 300 грн/кг навіть традиційні сири продавати найближчим часом не будуть. А ось обвал курсу гривні дуже навіть може статися, з огляду на війну і поточний стан економіки, вважають експерти.
«Це припущення на майбутнє, а зараз спостерігаємо грудневе зростання імпорту сирів із категорії сичужних (жорсткі, напівжорсткі, білі) одразу на 50% порівняно з груднем 2023 року до 4,6 тис. тонн. Постачання європейських плавлених сирів в аналогічному порівнянні збільшилося на 28% до понад 500 тонн», — констатували аналітики й додали, якщо й далі тренд високого імпорту збережеться, це означає, що європейські сири займуть половину загального продажу сиру в Україні.
За інформацією галузевого агентства, підсумки сектору сирів у 2024 році були прийнятними. Імпорт сичужних сирів збільшився торік лише на 11% до 29 тис. тонн, це поки що майже на третину менше, ніж у довоєнному 2021 році. Закупівлі плавлених сирів у 2024 році порівняно з попереднім зросли на 14% до 4,6 тис. тонн, що на чверть менше, ніж у 2021 році.
Водночас, українські виробники у 2024 році все ж змогли збільшити експорт напівтвердих сирів на 9% майже до 7 тис. тонн. Також, плавлених сирів (разом із сирним продуктом) продали за кордон на 4% менше, 4,2 тис. тонн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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