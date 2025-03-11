Українські виробники дронів з вищим відсотком локалізації матимуть переваги у держзакупівлях — Міноборони Сьогодні 15:44

Українські виробники безпілотних літальних апаратів, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського.

«Ми як замовник, який платить бюджетні кошти, зацікавлені, щоб відсоток локалізації був якомога вищий. Для цього наприкінці минулого року була ухвалена постанова Кабінету Міністрів України „Зброя перемоги“. В ній сформовані чіткі вимоги до виробників української зброї, зокрема певних видів дронів-бомберів і дронів-розвідників. За умови локалізації на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів вони можуть отримувати від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років», — пояснив Канєвський.

У Міноборони зауважили, що повна локалізація виробництва дронів не є можливою, тому що є країни, які спеціалізуються на виробництві певних компонентів. Крім того, бойові дії вимагають постійних змін у конструкцію БПЛА: фактично кожні три місяці дрони мають оновлюватися. Тому триває постійний пошук компонентів для їх покращення.

Міністерство оборони закуповує готовий продукт, який передається у Збройні сили України для виконання поставлених перед українськими захисниками й захисницями завдань. Тому покращення конструкції є відповідальністю виробників.

Як зауважили у міністерстві, раніше також було ухвалене рішення щомісяця спрямовувати по 2,5 млрд грн на військові частини. По-перше, це дозволить бойовим бригадам самостійно закуповувати безпілотні літальні апарати. По-друге, вони зможуть купувати запчастини й комплектуючі для модернізації та ремонту БПЛА відповідно до потреб на лінії бойового зіткнення.

Паралельно за ініціативи Президента Володимира Зеленського запущений проєкт «Лінія дронів», на який Міноборони додатково спрямувало 4,6 млрд грн. Це 5 найуспішніших бойових частин із застосування БПЛА, які також зможуть самостійно закуповувати дрони, засоби РЕБ, автотранспорт для мобільних груп. Завдяки безпілотникам це дозволить сформувати на ділянках фронту killzone та унеможливити рух ворожої живої сили і транспорту, наголосили в Міноборони.

Укрінформ За матеріалами:

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