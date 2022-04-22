Українські страховки за кордоном: пропозиції, очікування і реальні послуги — Finance.ua

Українські страховки за кордоном: пропозиції, очікування і реальні послуги

Вчора 12:59 — Страхування

Українські страховки за кордоном: пропозиції, очікування і реальні послуги

На українських дорогах ми знаємо, що робити у випадку страхового випадку. А що робити, якщо ДТП сталося за кордоном? Куди дзвонити у першу чергу? І на яку допомогу можна розраховувати? Як діють українські програми каско та Зелена карта на терені країн ЄС? В чому відмінність з полісами європейських страхових компаній?

Страхові компанії пропонують багато варіантів на будь-який бюджет, але кожен з них має свої нюанси.

Зорієнтуватися у різноманітті страхових програм, а також отримати покрокову інструкцію дій у разі настання страхового випадку за кордоном Вам допоможуть 26 квітня на безкоштовному вебінарі «Як працюють зелена карта та каско за кордоном?».

Про усі пастки, сильні та слабкі сторони на вебінарі Вам розкаже керівник служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua, Дар’я Горбач.

Вебінар стане практичною шпаргалкою для водіїв як на українських, так і європейських дорогах та дасть відповіді на наступні запитання:

Безкоштовне страхування для українців у Європі: розвіюємо міфи.

Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна?

Що потрібно, щоб оформити Зелену картку?

Електронний поліс Зеленої картки та інші нововведення від НБУ.

Як придбати страховку Зелена картка?

Як працює каско за кордоном?

Чому не можна зараз виїжджати без страховки?

Що робити при настанні страхової події по Зеленій карті

Що потрібно, щоб оформити каско в Україні та за кордоном?

Що робити при настанні страхової події щодо каско за кордоном?

Чому українське каско зручніше та дешевше за страховку за кордоном?

Від яких компаній краще купувати каско під час поїздки за кордон?

Навіщо потрібне каско при виїзді за кордон?

Крім того, на вебінарі буде презентовано повний аналіз усіх програм страхування авто з їх вартістю.

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