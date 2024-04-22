Українські рації Himera вийшли на американський ринок — Finance.ua

Українські рації Himera вийшли на американський ринок
Український виробник електроніки Himera Radios вийшов на світовий ринок та отримав ексклюзивного постачальника в США. Партнером стала американська оборонна технологічна компанія Reticulate Micro, що займається забезпеченням надійного та стійкого зв’язку в будь-якому середовищі.
Про повідомив співзасновник компанії Himera Міша Рудомінський, пише thepage.ua
Компанії уклали ексклюзивну дистриб’юторську угоду, й відтепер Reticulate стане постачальником перевірених у боях тактичних систем зв’язку Himera у США та для ключових світових державних клієнтів.
«Тепер наша продукція може бути представлена не тільки на ринку України. Це додаткова виручка, яку ми можемо реінвестувати в покращення продукції, платити з цього податки в Україні», — повідомив співзасновник компанії Himera.
Він додав, що за рахунок угоди його компанія отримає зв’язок з великою кількістю клієнтів.
Рудомінський наголосив, що в Himera є унікальна можливість тестувати і розробляти продукцію в Україні:
«І ми це хочемо комбінувати з глобальним досвідом клієнтів, користувачів, партнерів. Щоб разом це все призвело до якомога найкращого продукту», — наголосив співзасновник компанії.
Він пояснив, що завдяки угоді американській компанії будуть надаватись рішення.
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