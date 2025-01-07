Українські порти збільшили вантажообіг на 57% за минулий рік — Finance.ua
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Українські порти збільшили вантажообіг на 57% за минулий рік

Казна та Політика
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Українські порти збільшили вантажообіг на 57% за минулий рік
Українські порти збільшили вантажообіг на 57% за минулий рік
У 2024 році порівняно з 2023 роком українські морські порти збільшили перевалку вантажів на 57% до 97,2 млн тонн.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
Близько 60 млн тонн від загального обсягу, або 61,7%, склала аграрна продукція.
Морським шляхом було експортовано 88,1 млн тонн вантажів проти 56,2 млн тонн попереднього року, повідомило міністерство.
Як повідомлялось, у 2024 році Україна експортувала аграрної продукції на суму $24,5 млрд (59% в загальному експорті). Більшим цей показник був лише у 2021 році — тоді він сягнув $27,7 млрд.
16 серпня 2023 року перше заблоковане судно JOSEPH SHULTE скористалося морським шляхом, встановленим ВМС ЗСУ для торговельних суден.
Зернова угода, яка була укладена за посередництва ООН і Туреччини влітку 2022 року, припинила свою дію в липні 2023-го.
Тоді Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в межах Чорноморської зернової ініціативи.
За матеріалами:
Finance.ua
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