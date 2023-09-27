Українські порти вдалося залишили 50 зі 100 суден, заблокованих після початку війни — Finance.ua

Українські порти вдалося залишили 50 зі 100 суден, заблокованих після початку війни Сьогодні 19:14

Українські порти вдалося залишили 50 зі 100 суден, заблокованих після початку війни

В українських портах станом на 26 вересня залишалася лише половина зі 100 суден, що були заблоковані після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

«Станом на 26 вересня зі 100 суден, що були заблоковані в українських портах на 24 лютого 2022 року, залишаються 50 суден: 29 з них — в портах Миколаївської області, 14 — в Херсоні, 5 — в Маріуполі. В портах Одеської області з різних причин залишаються два морських судна з числа 41, що були блоковані 24 лютого», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з 50 суден 15 належать судновласникам із країн ЄС (Греції - вісім, Мальти — три, по одному судну Болгарії, Німеччини, Естонії, Данії), 14 — судновласникам із Туреччини, вісім — з України.

Серед інших судновласників, чиї судна заблоковані в українських портах, — компанії з Норвегії та Китаю, Великої Британії, Чорногорії, Бангладеш, Маршаллових островів, Лівану, Єгипту, Сінгапуру.

У порту «Чорноморськ» залишається і балкер EMMAKRIS III, який було затримано в липні 2022 року на вимогу Генпрокуратури в межах розслідування щодо його російського власника, повідомляється в тексті оновленої бази заблокованих суден моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і редакції BlackSeaNews.

Економічна Правда За матеріалами:

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