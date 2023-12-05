Українські металурги назвали умови для збільшення валютного потоку від експорту — Finance.ua

Українські металурги назвали умови для збільшення валютного потоку від експорту
Збільшити валютний виторг від експорту Україні допоможуть безпечні морські перевезення, фінансування для малих та середніх споживачів сталі, спрощення митних процедур та розширення номенклатури експортних товарів, а також сприяння в сертифікації української продукції на світових ринках.
Таку думку висловила фінансова директорка групи «Метінвест» Юлія Данкова під час Export Credit Forum 2023, що пройшов 1 грудня в Києві.
Організаторами форуму виступили Експортно-кредитне агентство у партнерстві з Міністерством економіки України та за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». У його роботі взяли участь міністр економіки України Юлія Свириденко, керівники комітету ВРУ з питань економічної політики, представники банків, міжнародних партнерів та компаній-експортерів із різних галузей та регіонів України.
Юлія Данкова під час свого виступу зазначила, що група за 9 місяців року принесла країні 1,3 млрд доларів валютного виторгу, і має потенціал збільшення експорту. І найперший чинник, що сприятиме зростанню валютних надходжень — це безпечне відвантаження продукції Чорним морем.
«Ми повинні мати постійну можливість надходження суден, страхування цих суден та можливість співпрацювати з фінансовими установами», — підкреслила Данкова.
Другий чинник — можливість отримання фінансування для малих та середніх українських компаній-споживачів металопродукції. А третій — розв’язання питання щодо перерозмитнення товарів, які прямують транзитом через країни Європи, та розширення номенклатури несировинних товарних груп за кодами КВЕД, які підтримує Експортно-кредитне агентство. Наразі перелік виробів з металу охоплює лише труби й не містить плоского та сортового прокату — продукції з високою доданою вартістю.
За словами Юлії Данкової, також просуванню вітчизняного продукту у світі допомогло б визнання українських сертифікатів якості або допомога в сертифікації продукції на ринках інших країн.
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