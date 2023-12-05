Українські металурги назвали умови для збільшення валютного потоку від експорту — Finance.ua
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Українські металурги назвали умови для збільшення валютного потоку від експорту

Казна та Політика
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Збільшити валютний виторг від експорту Україні допоможуть безпечні морські перевезення, фінансування для малих та середніх споживачів сталі, спрощення митних процедур та розширення номенклатури експортних товарів, а також сприяння в сертифікації української продукції на світових ринках.
Таку думку висловила фінансова директорка групи «Метінвест» Юлія Данкова під час Export Credit Forum 2023, що пройшов 1 грудня в Києві.
Організаторами форуму виступили Експортно-кредитне агентство у партнерстві з Міністерством економіки України та за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». У його роботі взяли участь міністр економіки України Юлія Свириденко, керівники комітету ВРУ з питань економічної політики, представники банків, міжнародних партнерів та компаній-експортерів із різних галузей та регіонів України.
Юлія Данкова під час свого виступу зазначила, що група за 9 місяців року принесла країні 1,3 млрд доларів валютного виторгу, і має потенціал збільшення експорту. І найперший чинник, що сприятиме зростанню валютних надходжень — це безпечне відвантаження продукції Чорним морем.
«Ми повинні мати постійну можливість надходження суден, страхування цих суден та можливість співпрацювати з фінансовими установами», — підкреслила Данкова.
Другий чинник — можливість отримання фінансування для малих та середніх українських компаній-споживачів металопродукції. А третій — розв’язання питання щодо перерозмитнення товарів, які прямують транзитом через країни Європи, та розширення номенклатури несировинних товарних груп за кодами КВЕД, які підтримує Експортно-кредитне агентство. Наразі перелік виробів з металу охоплює лише труби й не містить плоского та сортового прокату — продукції з високою доданою вартістю.
За словами Юлії Данкової, також просуванню вітчизняного продукту у світі допомогло б визнання українських сертифікатів якості або допомога в сертифікації продукції на ринках інших країн.
За матеріалами:
УНІАН
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