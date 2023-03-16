Українські інженери працюватимуть над софтом для автомобілів майбутнього — Finance.ua

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Українські інженери працюватимуть над софтом для автомобілів майбутнього

Технології&Авто
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Українські інженери працюватимуть над софтом для автомобілів майбутнього
Українські інженери працюватимуть над софтом для автомобілів майбутнього
Провідний виробник автомобілів Stellantis разом із GlobalLogic працюють на розробкою софту для автомобілів майбутнього.
Як повідомляє пресслужба GlobalLogic, до портфеля Stellantis входить понад 15 відомих брендів авто, серед яких Chrysler, Dodge, Maserati, Opel, Fiat, Jeep та інші.
«Основним напрямком взаємодії стане розробка рішень для платформ SDV (Software-Defined Vehicle) — програмно-визначених автомобілів. Саме вона формує майбутнє автомобільної промисловості: архітектура SDV та додатки для неї дозволяють автомобілю постійно модернізуватися протягом усього життєвого циклу, запам’ятовувати звички своїх власників та постійно навчатися у них. Розвиток Інтернету речей, 5G та цифрових двійників дозволяють створювати справжні діджитал-авто і, зокрема, українські IT-фахівці вже працюють над автомобілями майбутнього», — сказано в повідомленні.
Автомобілі наступного покоління будуть залежати від програмного забезпечення та покращать досвід водіння та технічного обслуговування для їх власників.
Звіт Goldman Sachs стверджує, що програмне забезпечення стане ключовим фактором у конкурентній боротьбі на автомобільному ринку.
Інженери планують не лише створювати нові моделі цифрових автомобілів, але й провести трансформацію існуючих транспортних засобів. Це допоможе власникам зберегти актуальність своїх автомобілів навіть через багато років після їх випуску, оновити їх програмне забезпечення й отримати всі переваги використання SDV.
GlobalLogic допомагає Stellantis у розробці програмного забезпечення, систем верифікації користувачів, DevOps та бездротової інтеграції на кількох прикладних платформах. Ця співпраця дозволяє прискорити розробку SDV платформ для автомобілів Stellantis по всьому світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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