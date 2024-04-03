Українські інвестори готові побудувати залізницю до портів Гданська та Клайпеди — Finance.ua
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Українські інвестори готові побудувати залізницю до портів Гданська та Клайпеди

Фондовий ринок
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Українські інвестори готові побудувати залізницю до портів Гданська та Клайпеди
Українські інвестори готові побудувати залізницю до портів Гданська та Клайпеди
Будівництво залізниці широкої колії від кордону з Україною до портів у польському Гданську і литовській Клайпеді полегшить доставку українського зерна і дасть Польщі можливість заробляти на його транзиті.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю польським ЗМІ, пише «Інтерфакс-Україна».
За його словами, якщо буде побудовано широку колію від кордону з Україною до Гданська, українські компанії гарантуватимуть відповідні масштаби перевезень цим маршрутом протягом 10 років у майбутньому.
«Скажу більше: Польща зможе будувати на своєму узбережжі заводи з переробки українського зерна й експортувати готову продукцію, на чому, звісно, зароблятиме більше», — зазначив Сольський.
За його словами, вагонів для перевезення зерна в Україні значно більше, ніж у всій Європі. Тому замість того, щоб інвестувати у вагони на вузьку колію європейського стандарту, доцільніше побудувати колію 1520 мм від українського кордону до польського узбережжя.
Сольський також повідомив, що в Україні є інвестори, які готові профінансувати такий інфраструктурний проєкт.
«Питання, яке має бути вирішене, — це ухвалення польським парламентом спрощеної процедури такого інвестування. Такий спрощений порядок уже ухвалено в Польщі, наприклад, у випадку з будівництвом нафтопорту або газового терміналу. Я знаю, що цю пропозицію було проаналізовано. Однак, імовірно, краще запитати про долю проєкту в польських джерел», — додав міністр.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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