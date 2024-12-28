Українські фермери відновили вирощування кавунів і динь до рівня 2021 року — Finance.ua

Українські фермери відновили вирощування кавунів і динь до рівня 2021 року Сьогодні 20:33 — Аграрний ринок

Українські фермери відновили вирощування кавунів і динь до рівня 2021 року

За 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень.

Про це пише AgroTimes.

«За два роки інвестицій у виробництво баштанних в нових географічних умовах Україна змогла повністю замістити той імпорт, який був необхідний з початку війни», — зазначив аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін.

Повідомляється, що водночас виробники баштанних культур заплатили за швидке розширення посівних площ цінами, набагато нижчими за рівні 2022−2023 років, але трошки вищими за рівень 2021 року.

«Також довелося розплачуватись і споживачам: якість і смакові властивості кавунів і динь, вирощених у нових географічних умовах, були часто незадовільними», — додав аналітик.

Економічна Правда За матеріалами:

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