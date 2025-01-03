Українські чоловіки в Польщі почали отримувати фальшиві повістки — Finance.ua

Українські чоловіки в Польщі почали отримувати фальшиві повістки Сьогодні 11:26

Українські чоловіки в Польщі почали отримувати фальшиві повістки

Українські чоловіки, які перебувають в Польщі почали отримувати фальшиві повістки.

Про це повідомляє Управління у справах іноземців Польщі.

Вони отримують фейкові листи від імені Варшавського управління у справах іноземців.

Що там пишуть

Громадян України закликають проходити військову службу, попереджають про юридичну відповідальність за ухиляння, включно з арештом і екстрадицією.

«Відповідно до чинного законодавства, зокрема, закону про військову службу і у звʼязку з мобілізацією, яка триває, повідомляємо, що 17−31 грудня 2024 плануємо візит до вашого місця проживання, яке розташоване за адресою… Ціль візиту — доставити вас до мобілізаційного пункту», — йдеться в такому листі.

Також у листах рекомендують звертатися до відповідних юридичних чи консульських установ України в Польщі у разі виникнення сумнівів. В Управлінні у справах іноземців зазначили, що вони не є авторами таких повідомлень.

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