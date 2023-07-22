Українське вино у 2022 році експортувалося до 49 країн — Finance.ua

Українське вино у 2022 році експортувалося до 49 країн Сьогодні 06:56 — Казна та Політика

Експортоване 2022 року до 49 країн українське вино отримало на міжнародних виставках 37 нагород, водночас для подальшого економічного розвитку виноградарство потребує законодавчих змін, сказав міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський на зустрічі з представниками виноробного ринку.

«Виноробна галузь через повномасштабну війну зазнала значних втрат. Минулого року нам вдалося експортувати українське вино до 49 країн світу. Наша продукція була представлена на низці міжнародних виставок, а на найбільшому винному конкурсі у світі Decanter World Wine Competition-2023 країна здобула 37 нагород. Ми відновили членство в Міжнародній організації виноградарства і виноробства (International Organisation of Vine and Wine). Потенціал нашої галузі високо оцінено на міжнародній арені, але, безумовно, для подальшого економічного розвитку та налагодження торговельних відносин цей сектор потребує змін на законодавчому рівні та підтримки держави», — процитувала пресслужба Мінагрополітики міністра.

Також було запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України, щоб знизити акцизний податок на ігристі вина, скасувати їхнє маркування марками акцизного податку та виключити столові вина з переліку підакцизних товарів, як це практикується в низці країн ЄС.

Для розвитку виноробства, на думку операторів ринку, важливо підтримати малих виробників і затвердити проєкт закону № 9030 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції».

Документ надасть змогу мінімізувати вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників продукції, надати їм право закуповувати сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження, дозволити розливати вина в металеві банки з харчового алюмінію, а також у кеги з алюмінію та нержавіючої сталі.

У межах гармонізації українського та європейського законодавства, згідно з вимогами регламенту ЄС 2021/2117 від 2 грудня 2021 року, учасники ринку також вважають за необхідне ухвалити законопроєкт № 9139, що передбачає, зокрема, створення єдиної державної інформаційної системи «Виноградарсько-виноробний реєстр» і запровадження вимог до виробництва та обігу вин.

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