Українська компанія розробила мобільну сонячну електростанцію з можливістю автономної роботи — Finance.ua

Українська компанія розробила мобільну сонячну електростанцію з можливістю автономної роботи Вчора 06:13 — Енергетика

Фото:KNESS

Група компаній KNESS (Україна) розробила автономну мобільну сонячну станцію PV.CІЧ 3000/300 для забезпечення електроенергією споживачів. Її можна використовувати у тих місцях, де відсутнє централізоване електропостачання або немає можливості ним скористатися.

Про це повідомили у пресслужбі KNESS.

У компанії уточнюють, що мобільна сонячна станція PV.CІЧ виробляється із системою акумулювання електроенергії, що надає їй автономності.

Індивідуальні потреби в електроенергії базово закривають представлені на ринку рішення на кшталт павербанків, переносних акумуляторів, малопотужних комплектів із гнучких ФЕМ тощо.

Станція складається з однієї стаціонарної та двох висувних секцій із фотоелектричними модулями та ящика з акумуляторами, інвертором й периферійним обладнанням. Для мобільності уся конструкція улаштована на колісній базі, транспортувати яку можна і на легковому авто.

Акумулятори станції можна заряджати не лише від сонячних панелей, але й від мережі чи генератора.

Установка дозволяє одночасно підключати прилади загальною потужністю до 3 кВт. Цього вистачить для освітлення оглядового кабінету або холодильника для зберігання ліків у медичному пункті. Приватне домогосподарство може живити насосну станцію, холодильник тощо.

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