Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4 млн грн — Finance.ua
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Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4 млн грн

Вчора 22:02Кримінал
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У пункті пропуску «Тиса» прикордонники викрили 47-річну громадянку України, яка намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
«На Закарпатті прикордонники Чопського загону попередили спробу незаконного вивезення з України готівки в іноземній валюті. Грошові кошти перевозила 47-річна громадянка України, яка прямувала до Угорщини через пункт пропуску „Тиса“ легковим автомобілем „Mercedes“ української реєстрації», — йдеться у повідомленні.
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Під час перевірки автомобіля жінки прикордонники виявили значну суму готівки, яку жінка не задекларувала. Гроші були сховані в оксамитовому мішечку серед інших речей.
Усього жінка намагалася перевезти 45 тис. доларів США та 90 тис. євро, що становить близько 4,2 млн грн. Усі кошти співробітники митниці вилучили.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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