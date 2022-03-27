Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4 млн грн — Finance.ua

Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4 млн грн

Вчора 22:02 — Кримінал

У пункті пропуску «Тиса» прикордонники викрили 47-річну громадянку України, яка намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«На Закарпатті прикордонники Чопського загону попередили спробу незаконного вивезення з України готівки в іноземній валюті. Грошові кошти перевозила 47-річна громадянка України, яка прямувала до Угорщини через пункт пропуску „Тиса“ легковим автомобілем „Mercedes“ української реєстрації», — йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Під час перевірки автомобіля жінки прикордонники виявили значну суму готівки, яку жінка не задекларувала. Гроші були сховані в оксамитовому мішечку серед інших речей.

Усього жінка намагалася перевезти 45 тис. доларів США та 90 тис. євро, що становить близько 4,2 млн грн. Усі кошти співробітники митниці вилучили.

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