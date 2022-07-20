Українка із Закарпаття зірвала джекпот у казино і віддала 30 млн грн на армію — Finance.ua

Українка із Закарпаття зірвала джекпот у казино і віддала 30 млн грн на армію Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Українка із Закарпаття зірвала джекпот у казино. Жанна, яка у лютому вимушено виїхала з Закарпаття з двома дітьми в Чехію, вирішила, що використає виграні 30 млн гривень не для себе. Вона віддала гроші на допомогу захисникам України.

«Перше відчуття, звісно, — шок. Бо я не вірила власним очам, що виграла. В минулому я також вигравала, та то були інші суми. Від 30 мільйонів в мене перехопило подих», — цитує щасливицю ZAXID.NET

Як витратити кошти, жінка вирішила не одразу.

Спочатку я уявляла, як ця сума покращить життя моїх дітей. Але після ейфорії я знову нагадала собі, чому я опинилась у Чехії та чому кожен день молюсь за наших захисників, — додає Жанна.

На ранок після виграшу українка повідомила представникам бренду Parimatch, що хоче перерахувати виграш на допомогу захисникам України.

Представники компанії звернулися з пропозицією про допомогу від клієнтки до Державної прикордонної служби України, аби ті направили виграш на підтримку українських прикордонників.

На ці кошти вже замовлено виготовлення 10 000 комплектів форми для військовослужбовців відомства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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