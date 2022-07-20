Українка із Закарпаття зірвала джекпот у казино і віддала 30 млн грн на армію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українка із Закарпаття зірвала джекпот у казино і віддала 30 млн грн на армію

Особисті фінанси
1025
Українка із Закарпаття зірвала джекпот у казино. Жанна, яка у лютому вимушено виїхала з Закарпаття з двома дітьми в Чехію, вирішила, що використає виграні 30 млн гривень не для себе. Вона віддала гроші на допомогу захисникам України.
«Перше відчуття, звісно, — шок. Бо я не вірила власним очам, що виграла. В минулому я також вигравала, та то були інші суми. Від 30 мільйонів в мене перехопило подих», — цитує щасливицю ZAXID.NET.
Як витратити кошти, жінка вирішила не одразу.
Спочатку я уявляла, як ця сума покращить життя моїх дітей. Але після ейфорії я знову нагадала собі, чому я опинилась у Чехії та чому кожен день молюсь за наших захисників,
— додає Жанна.

На ранок після виграшу українка повідомила представникам бренду Parimatch, що хоче перерахувати виграш на допомогу захисникам України.
Місце для вашої реклами
Представники компанії звернулися з пропозицією про допомогу від клієнтки до Державної прикордонної служби України, аби ті направили виграш на підтримку українських прикордонників.
На ці кошти вже замовлено виготовлення 10 000 комплектів форми для військовослужбовців відомства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Zaxid.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.