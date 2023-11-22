Ukrainian ERP Forum 2023 — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Ukrainian ERP Forum 2023 Вчора 14:17

Ukrainian ERP Forum 2023

Сьогодні питання автоматизації та вибору систем стоять як ніколи гостро — з початком повномасштабного вторгнення подальше використання російських ERP-систем (таких як 1С/BAS) стає неможливим. Про це свідчать як законодавчі ініціативи, та і реакція суспільства та бізнесів.

Насправді, це не лише політичне чи ідеологічне питання — міжнародний фокус українських компаній зараз та після Перемоги вимагає побудови нових підходів. Західна допомога та інвестиції у відбудову України, також будуть доступні лише тим компаніям, які встигнуть переналаштувати свої бізнес-процеси і побудувати систему обліку та звітності відповідно до міжнародних вимог.

Для того, щоб відповісти на всі численні запитання українських бізнесів щодо ефективного впровадження ERP-систем, компанія Self-ERP проводить Ukrainian ERP Forum 2023 — першу в Україні подію, цілком присвячену автоматизації, digital-трансформації та розвитку систем управління й обліку. Подія відбудеться в Києві, лише оффлайн, 24 листопада 2023 року.

Форум створений для тих, хто очолює інновації та digital-трансформацію в топових українських компаніях — СЕО, CIO, COO, фінансових директорів та фаундерів.

Ukrainian ERP Forum 2023 присвячений таким темам:

Побудова єдиної екосистеми автоматизації навколо бізнес-цілей компанії

Рішення для ведення регламентованого обліку з міжнародним фокусом

Кейси автоматизації та виходу на міжнародні ринки

Оптимізація наявних внутрішніх ресурсів — перенавчання фахівців та адаптація до нових інструментів

Критичні фактори успіху — customer support, розподіл витрат у часі, поступове фінансування змін

Серед спікерів Форуму:

Михайло Колісник, Президент CFO Club Ukraine, Academic Director в KSE Graduate Business School, Керуючий партнер FINART Smart Solutions

Олена Кузьмічова, CEO в Self-ERP, Автор і викладач курсу «Кризовий менеджмент і прийняття рішень в умовах невизначеності» в УКУ

Олег Денис, Co-founder в Self-ERP, Co-founder, Executive Vice President в SoftServe

Олександр Долгалюк, CEO/CFO в Група компаній Green-Invest

Антон Піскун, Product Owner в Self-ERP, керівник проєкту «Український РБО на платформі Odoo Enterprise»

Запрошуємо вас приєднатись до топових спікерів українського ринку ERP-систем! Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації - кількість місць дуже обмежена.

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