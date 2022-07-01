Україні вистачить електроенергії для експорту в Європу — Герус — Finance.ua

Україні вистачить електроенергії для експорту в Європу — Герус Вчора 13:34 — Енергетика

Через значний профіцит Україна має достатньо електроенергії, щоб експортувати її в Європу і нарощувати обсяги цього процесу.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час інформаційного телемарафону

«Споживання у нас в країні впало десь на 30-40%, і на сьогодні в Україні існує профіцит електричної енергії. І в липні буде профіцит, і в серпні, і у вересні. Власне в періоди профіцитів ми й будемо експортувати цю електроенергію в європейські країни. На сьогодні у нас є вільна енергія, яку ми можемо продавати в Європу», — сказав він.

Разом з тим, Герус зазначив, що відкриття експорту в 100 МВт електроенергії в Європу, який почався з Румунії, — це лише перший крок.

«Є плани, щоб з 1 серпня наростити обсяги експорту, а далі, з 1 вересня, збільшити їх ще. Тобто, щоб відбулася повна інтеграція українського енергетичного ринку і Європейського», — зазначив голова енергокомітету.

Разом з тим він зазначив, що інтеграція ринків означає також можливість України при необхідності імпортувати електроенергію з Європи, наприклад — під час опалювального сезону.

«Якщо взимку буде якась складна ситуація або дійсно якась окрема електростанція буде обстріляна, то у нас є резервний варіант — електроенергія з Європи, яка допоможе нам в якийсь складний час», — пояснив Герус.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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