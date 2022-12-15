Україні потрібно 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро - Зеленський — Finance.ua
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Україні потрібно 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро - Зеленський

Енергетика
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна потребує 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро.
«Ми потребуємо підтримки для закупівлі обсягу використовуваного газу, щоб компенсувати збитки від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про два мільярди кубометрів газу», — сказав він, виступаючи у четвер через відеозв’язок на Раді Євросоюзу.
Потребуємо також підтримки з електрикою для України — з постачанням з ЄС. Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми наразі потребуємо вашої допомоги, щоб пройти зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю майже 800 мільйонів євро", — додав він.
За словами президента, «будь-які блекаути в Україні — це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Будь-які спроби росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості, — це спроби показати світові, що Європа не має достатньої стійкості».
«Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному та кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою», — сказав Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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