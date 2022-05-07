Україні необхідно $5 млрд на місяць, щоб профінансувати життя під час війни, — Forbes

Вчора 12:02 — Казна та Політика

Україні необхідно $5 млрд на місяць, щоб профінансувати життя під час війни, — Forbes

За перші чотири місяці 2022 року державний бюджет України виконано з дефіцитом 146,6 млрд грн. Лише у квітні дефіцит загального фонду бюджету становив 89,7 млрд грн, або $3 млрд.

Про це пише Forbes.

За оцінками української інвестиційної компанії Dragon Capital, дефіцит бюджету під час війни сягатиме в середньому $4 млрд на місяць.

«Окрім фінансування дефіциту бюджету у розмірі $3-4 млрд на місяць, країна в середньому має щомісяця витрачати $1,2 млрд на погашення раніше взятих боргів», — каже керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Виходячи з цього, Україні потрібно щомісяця отримувати фінансування не менш як на $4–5 млрд.

«Залежно від ситуації на фронті за результатами року матимемо дефіцит на рівні $30-40 млрд», — каже головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Інформація Finance.ua:

війна забрала понад 50% ВВП України, і для того щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% протягом 10 років;

Міністерство фінансів України розраховує в травні на одержання цілої низки кредитів і грантів і від країн-партнерів, і від міжнародних фінансових організацій, але основний інструмент, на який покладаються надії, — спеціальні права запозичення (SDR);



Україна через повномасштабну війну, яку почала росія, щодня втрачає мільярди доларів. При цьому, щоб виконувати свої зобов’язання, Кабмін змушений значно збільшувати борги. Доводиться повертати і старі кредити: до кінця 2022 повернути потрібно близько 3 млрд доларів.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.