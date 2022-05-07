Україні необхідно $5 млрд на місяць, щоб профінансувати життя під час війни, — Forbes — Finance.ua
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Україні необхідно $5 млрд на місяць, щоб профінансувати життя під час війни, — Forbes

Вчора 12:02Казна та Політика
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Україні необхідно $5 млрд на місяць, щоб профінансувати життя під час війни, — ForbesУкраїні необхідно $5 млрд на місяць, щоб профінансувати життя під час війни, — Forbes
За перші чотири місяці 2022 року державний бюджет України виконано з дефіцитом 146,6 млрд грн. Лише у квітні дефіцит загального фонду бюджету становив 89,7 млрд грн, або $3 млрд.
Про це пише Forbes.
За оцінками української інвестиційної компанії Dragon Capital, дефіцит бюджету під час війни сягатиме в середньому $4 млрд на місяць.
«Окрім фінансування дефіциту бюджету у розмірі $3-4 млрд на місяць, країна в середньому має щомісяця витрачати $1,2 млрд на погашення раніше взятих боргів», — каже керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.
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Виходячи з цього, Україні потрібно щомісяця отримувати фінансування не менш як на $4–5 млрд.
«Залежно від ситуації на фронті за результатами року матимемо дефіцит на рівні $30-40 млрд», — каже головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Інформація Finance.ua:

  • війна забрала понад 50% ВВП України, і для того щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% протягом 10 років;
  • Міністерство фінансів України розраховує в травні на одержання цілої низки кредитів і грантів і від країн-партнерів, і від міжнародних фінансових організацій, але основний інструмент, на який покладаються надії, — спеціальні права запозичення (SDR);
  • Україна через повномасштабну війну, яку почала росія, щодня втрачає мільярди доларів. При цьому, щоб виконувати свої зобов’язання, Кабмін змушений значно збільшувати борги. Доводиться повертати і старі кредити: до кінця 2022 повернути потрібно близько 3 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УБР
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