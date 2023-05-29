Україні довелося почати імпорт електроенергії з ЄС — Finance.ua
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Україні довелося почати імпорт електроенергії з ЄС

Енергетика
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Україні довелося імпортувати електроенергію з Румунії та Словаччини, щоб покрити дефіцит в енергосистемі під час вечірніх годин пік. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
Там зазначили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Однак в системі є деякий дефіцит генерації, який проявляє себе в пікові години.
«Вчора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини проводився, але у вечірні години був незначним», — йдеться в повідомленні.
В Укренерго підкреслили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативна міра швидкого реагування для балансування енергосистеми.
«Поки електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію бережливо. Експорт, як і вчора, не проводиться», — заявили в компанії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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