Україні довелося почати імпорт електроенергії з ЄС — Finance.ua

Україні довелося почати імпорт електроенергії з ЄС Сьогодні 10:43 — Енергетика

Україні довелося імпортувати електроенергію з Румунії та Словаччини, щоб покрити дефіцит в енергосистемі під час вечірніх годин пік. Про це повідомила прес-служба « Укренерго ».

Там зазначили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Однак в системі є деякий дефіцит генерації, який проявляє себе в пікові години.

«Вчора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини проводився, але у вечірні години був незначним», — йдеться в повідомленні.

В Укренерго підкреслили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативна міра швидкого реагування для балансування енергосистеми.

«Поки електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію бережливо. Експорт, як і вчора, не проводиться», — заявили в компанії.

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УНІАН За матеріалами:

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