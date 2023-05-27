Українцям радять запасатися дровами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям радять запасатися дровами

Особисті фінанси
20
Українцям радять запасатися дровами
Українцям радять запасатися дровами
Лісники закликають українців, які мешкають у приватному секторі, заздалегідь подбати про запас дров і підготуватися до опалювального сезону.
Як йдеться в сюжеті ТСН, цю зиму з відключеннями тепла та блекаутами найкраще пережили жителі приватного сектора, які опалювали будинки дровами. Якою буде наступна зима — передбачити складно, проте українців просять не зволікати і підготуватися заздалегідь.
Фахівці рекомендують закуповувати тверді сорти деревини, яка більше підходить для спалювання в печах, котлах та камінах: дуб, ясен, клен, акацію. При бажанні заощадити, дрова можна купити неколоті, так їх вартість буде на третину меншою. Як йдеться в сюжеті, дрова краще купувати влітку, оскільки вони мають встигнути висохнути до настання сезону дощів.
«Середня ціна дров твердолистих порід на сьогоднішній день становить 1300 гривень за м/куб. Якою буде ціна восени ніхто не знає, спрогнозувати вкрай складно», — заявив головний інженер філії «Лебединське лісове господарство» Іван Шпакович, зазначивши при цьому, що замовлення можна оформити дистанційно через сайт «ДроваЄ». Як правило на виконання замовлення йде 2−3 дні.
За підрахунками лісників, за цю весну реалізували вже третину торішнього обсягу, тому фахівці радять не затягувати з підготовкою до зими, поки немає ажіотажу.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.