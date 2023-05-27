Українцям радять запасатися дровами — Finance.ua

Українцям радять запасатися дровами
Лісники закликають українців, які мешкають у приватному секторі, заздалегідь подбати про запас дров і підготуватися до опалювального сезону.
Як йдеться в сюжеті ТСН, цю зиму з відключеннями тепла та блекаутами найкраще пережили жителі приватного сектора, які опалювали будинки дровами. Якою буде наступна зима — передбачити складно, проте українців просять не зволікати і підготуватися заздалегідь.
Фахівці рекомендують закуповувати тверді сорти деревини, яка більше підходить для спалювання в печах, котлах та камінах: дуб, ясен, клен, акацію. При бажанні заощадити, дрова можна купити неколоті, так їх вартість буде на третину меншою. Як йдеться в сюжеті, дрова краще купувати влітку, оскільки вони мають встигнути висохнути до настання сезону дощів.
«Середня ціна дров твердолистих порід на сьогоднішній день становить 1300 гривень за м/куб. Якою буде ціна восени ніхто не знає, спрогнозувати вкрай складно», — заявив головний інженер філії «Лебединське лісове господарство» Іван Шпакович, зазначивши при цьому, що замовлення можна оформити дистанційно через сайт «ДроваЄ». Як правило на виконання замовлення йде 2−3 дні.
За підрахунками лісників, за цю весну реалізували вже третину торішнього обсягу, тому фахівці радять не затягувати з підготовкою до зими, поки немає ажіотажу.
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