Українцям почали виплачувати грошову допомогу в Іспанії: як отримати 400 євро — Finance.ua
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Українцям почали виплачувати грошову допомогу в Іспанії: як отримати 400 євро

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Іспанія з 24 лютого 2022 року прихистила понад 150 тисяч українських біженців. Втім, подекуди в країні фінансову допомогу почали надавати лише у серпні.
А заявки на виплати від біженців, які зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії, почали приймати лише з 15 грудня 2022 року. Розповідаємо, як отримати грошову підтримку українцям, які зараз проживають в Іспанії.
Люди, які постраждали від війни в Україні та не мають достатніх фінансових ресурсів, можуть оформити грошову допомогу в розмірі до 400 євро в місяць на дорослого і 100 євро на неповнолітню дитину, яка перебуває на утриманні, йдеться в офіційному повідомленні.
Відтак, сім’я із двох дорослих може розраховувати на виплати до 800 євро, а мати з дитиною — 500 євро.
Як отримати допомогу в 400 євро: детальна інструкція
Соціальні виплати для українців в Каталонії можна отримати з 15 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат — 6 місяців без продовження, а заявник повинен відповідати таким критеріям:
  • Мати статус тимчасового захисту.
  • Мати прописку (реєстрацію) в одному з муніципалітетів Каталонії.
  • Довести відсутність доходів.
  • Довести, що він не перебуває на утриманні і не отримує кошти від Апарату екстреної допомоги Державного секретаріату з питань міграції для утримання переміщених осіб чи від інших офіційних благодійних організацій, які є частиною Міжнародної системи прийому та тимчасового захисту.
Які документи потрібно надати
  • Оригінал закордонного паспорта або копія сторінок.
  • Рішення про надання статусу тимчасового захисту.
  • Свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання в одному з муніципалітетів Каталонії. У разі догляду за неповнолітньою дитиною необхідно пред’явити свідоцтво про реєстрацію спільного місця проживання.
  • Форму банківських переказів SEPA з номером банківського рахунка, відкритого в Іспанії.
Де та як можна подати заявку на отримання виплат
Влада рекомендує оформлювати допомогу онлайн, хоча це також можна зробити й особисто в офісі.

Як подати заявку в інтернеті

  • Спочатку потрібно завантажити PDF-форму та зберегти її на своєму комп’ютері.
  • Відкрийте завантажений документ і заповніть його. Усі документи, які необхідно пред’явити, можна прикріпити до самого документа PDF.
  • Для оформлення допомоги необхідно ідентифікувати себе за допомогою Mobile IdCAT або цифрового сертифіката.
Якщо ж ви вирішили навідатися в офіс особисто, то з собою потрібно мати усі вище згадані документи. Щодо процедури оформлення вас зорієнтують на місці.
За матеріалами:
Телеканал 24
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