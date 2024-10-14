Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС

Фондовий ринок
39
Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС
Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС
Майже чверть усіх нелегальних АЗС в Україні працює у Львівській області, по 10% — в Одеській та Івано-Франківській областях.
Про це йдеться у релізі Нафтогазової асоціації України.
Станом на вересень 2024 року кількість АЗС із ознаками незаконної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об’єктів.
Лідирує у списку Львівська область із 98 нелегальними станціями (23%), за нею йдуть Одеська (42 станції, 10%) та Івано-Франківська (41 станція, 10%).
Попри зусилля уряду, нелегальні АЗС продовжують працювати, «підриваючи економіку, створюючи недобросовісну конкуренцію для легальних учасників ринку і становлячи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури», — йдеться у повідомленні асоціації.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.