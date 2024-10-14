Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС — Finance.ua

Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС Сьогодні 17:35 — Фондовий ринок

Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС

Майже чверть усіх нелегальних АЗС в Україні працює у Львівській області, по 10% — в Одеській та Івано-Франківській областях.

Про це йдеться у релізі Нафтогазової асоціації України.

Станом на вересень 2024 року кількість АЗС із ознаками незаконної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об’єктів.

Лідирує у списку Львівська область із 98 нелегальними станціями (23%), за нею йдуть Одеська (42 станції, 10%) та Івано-Франківська (41 станція, 10%).

Попри зусилля уряду, нелегальні АЗС продовжують працювати, «підриваючи економіку, створюючи недобросовісну конкуренцію для легальних учасників ринку і становлячи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури», — йдеться у повідомленні асоціації.

Економічна Правда За матеріалами:

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