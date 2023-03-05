Українцям нагадали, як отримати індивідуальний номерний знак для авто — Finance.ua

Українцям нагадали, як отримати індивідуальний номерний знак для авто
Здійснити замовлення індивідуальних номерних знаків можливо у два способи — онлайн на сайті hsc.gov.ua та безпосередньо в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.
Для замовлення індивідуального номерного знака ОНЛАЙН:
- Зареєструйтеся в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Bank ID або MobileID.
- Заповніть електронну форму (вкажіть регіон, в якому зареєстрований транспортний засіб, і напис, який бажаєте нанести на номерний знак, спосіб отримання).
- Підпишіть макет за допомогою КЕП (фізичної особи).
- Здійсніть оплату за допомогою системи електронних платежів.
- Про можливість отримання виготовленого ІНЗ можете дізнатися за тел.
(044) 374-13-67або (044) 374-13-68.
Після цього надішліть до ГСЦ МВС наступні документи:
- письмову заяву з наданням реквізитів банківської карти та ПІБ особи, яка здійснювала оплату;
- роздрукований варіант квитанції за оплату послуги, що був надісланий на електронну пошту;
- копію документу, що посвідчує особу, яка здійснювала оплату.
Термін виготовлення — до одного місяця (з дати передачі виробникові примірника макета індивідуального номерного знака).
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