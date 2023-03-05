Українцям нагадали, як отримати індивідуальний номерний знак для авто — Finance.ua
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Українцям нагадали, як отримати індивідуальний номерний знак для авто

Технології&Авто
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Здійснити замовлення індивідуальних номерних знаків можливо у два способи — онлайн на сайті hsc.gov.ua та безпосередньо в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.
Для замовлення індивідуального номерного знака ОНЛАЙН:
  • Зареєструйтеся в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Bank ID або MobileID.
  • Заповніть електронну форму (вкажіть регіон, в якому зареєстрований транспортний засіб, і напис, який бажаєте нанести на номерний знак, спосіб отримання).
  • Підпишіть макет за допомогою КЕП (фізичної особи).
  • Здійсніть оплату за допомогою системи електронних платежів.
  • Про можливість отримання виготовленого ІНЗ можете дізнатися за тел. (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68.
Після цього надішліть до ГСЦ МВС наступні документи:
  • письмову заяву з наданням реквізитів банківської карти та ПІБ особи, яка здійснювала оплату;
  • роздрукований варіант квитанції за оплату послуги, що був надісланий на електронну пошту;
  • копію документу, що посвідчує особу, яка здійснювала оплату.
Термін виготовлення — до одного місяця (з дати передачі виробникові примірника макета індивідуального номерного знака).
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За матеріалами:
mmr.ua
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