Українцям нагадали, як отримати індивідуальний номерний знак для авто — Finance.ua

Українцям нагадали, як отримати індивідуальний номерний знак для авто Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

Здійснити замовлення індивідуальних номерних знаків можливо у два способи — онлайн на сайті hsc.gov.ua та безпосередньо в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Для замовлення індивідуального номерного знака ОНЛАЙН:

Зареєструйтеся в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Bank ID або MobileID.

Заповніть електронну форму (вкажіть регіон, в якому зареєстрований транспортний засіб, і напис, який бажаєте нанести на номерний знак, спосіб отримання).

Підпишіть макет за допомогою КЕП (фізичної особи).

Здійсніть оплату за допомогою системи електронних платежів.

Про можливість отримання виготовленого ІНЗ можете дізнатися за тел. (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68.

Після цього надішліть до ГСЦ МВС наступні документи:

письмову заяву з наданням реквізитів банківської карти та ПІБ особи, яка здійснювала оплату;

роздрукований варіант квитанції за оплату послуги, що був надісланий на електронну пошту;

копію документу, що посвідчує особу, яка здійснювала оплату.

Термін виготовлення — до одного місяця (з дати передачі виробникові примірника макета індивідуального номерного знака).

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