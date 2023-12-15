Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ — Finance.ua

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Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ

Енергетика
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Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота закликав українських споживачів до економії електроенергії через спрацювання гідроелектростанціями запасів води у водосховищах.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
«У листопаді-грудні в енергосистемі був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Гідроенергетика покриває дефіцит потужності, однак, на жаль, це призводить до спрацювання водосховищ», — сказав Сирота.
За його словами, «Укргідроенерго» виконало відповідні розпорядження президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів, увівши в осінньо-зимовий період 2023−2024 років 83 гідроагрегати та забезпечивши таким чином енергосистему України 4640 МВт потужностей.
Компанія виконує покладені на неї ПСО (положення про спеціальні зобов’язання — ред.) для покриття різниці в тарифі на електроенергію для населення, сплативши за 10 місяців 19,8 млрд грн.
Водночас він закликав українців бути свідомими та споживати електроенергію відповідально.
За матеріалами:
Економічна Правда
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