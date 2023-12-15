Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ — Finance.ua

Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ Сьогодні 10:14 — Енергетика

Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ

Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота закликав українських споживачів до економії електроенергії через спрацювання гідроелектростанціями запасів води у водосховищах.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«У листопаді-грудні в енергосистемі був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Гідроенергетика покриває дефіцит потужності, однак, на жаль, це призводить до спрацювання водосховищ», — сказав Сирота.

За його словами, «Укргідроенерго» виконало відповідні розпорядження президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів, увівши в осінньо-зимовий період 2023−2024 років 83 гідроагрегати та забезпечивши таким чином енергосистему України 4640 МВт потужностей.

Компанія виконує покладені на неї ПСО (положення про спеціальні зобов’язання — ред.) для покриття різниці в тарифі на електроенергію для населення, сплативши за 10 місяців 19,8 млрд грн.

Водночас він закликав українців бути свідомими та споживати електроенергію відповідально.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.