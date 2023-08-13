Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять в одній із найбагатших країн — Finance.ua

Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять в одній із найбагатших країн Сьогодні 19:38 — Особисті фінанси

Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять в одній із найбагатших країн

Українці у Норвегії можуть заробляти від 3,6 тис. євро на місяць. Це одна із найвищих зарплат, на яку можуть розраховувати українці без вищої освіти та спеціальних навичок. Водночас для працевлаштування потрібно знати хоча б англійську мову.

Про це йдеться в повідомленнях у спеціалізованій групі у Facebook для українців у Норвегії.

Без знання мови можна працювати електриком, механіком, співробітником з виробництва, вантажником, водієм, зварювальником тощо. Також українці можуть працювати покоївками, помічниками у портах, офіціантами. Головна перевага — високі зарплати.

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Торік у середньому тут заробляли 4700 євро на місяць. Електрик може заробляти 4200 євро, прибиральник — близько 4060 євро, маляр — 3690 євро. Для розуміння: квартиру можна орендувати за 1600 євро, а на місячний проїзд громадським транспортом доведеться віддати близько 80 євро.

«Якщо ви живете в маленькому містечку, то роботу знайти практично нереально, тим більше без знання хоча б базової англійської. Якщо пощастить, знайдете підробіток на кшталт прибирання», — пишуть українці в Норвегії. Селять українців до комун у невеликих населених пунктах. Роботи тут небагато, розраховувати на високі заробітки не доводиться.

«Я згодна, що знайти роботу складно. Але без практики майже неможливо. Скрізь пишуть, який у вас досвід роботи? Практика — це теж досвід. Але мову треба знати неодмінно», — пишуть українці.

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Українські біженці набувають статусу, який дає змогу легально працювати. Норвегія прирівнює біженців із України до резидентів. Тому українці можуть безкоштовно лікуватися та навчатися в країні. Медицина не повністю безкоштовна, адже візити до фахівців, медичний транспорт та ліки треба оплачувати.

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Обозреватель За матеріалами:

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