У Норвегії збільшать видатки на українських біженців — Finance.ua

У Норвегії збільшать видатки на українських біженців Сьогодні 20:16 — Світ

У Норвегії збільшать видатки на українських біженців

Українці, які рятуються від війни у Норвегії, зможуть отримати більше підтримки. Уряд переглянув суму, виділену на переселенців.

Про це повідомляє The Local, посилаючись на міністерку праці та соціальної інтеграції Марте М'єс Персен.

За прогнозом міністерства праці та соціальної інтеграції, цього року до Норвегії може прибути ще до 43 тисяч переселенців з України. Тому влада планує збільшити фінансування для деяких регіонів.

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Муніципалітети отримають додаткові 50 тисяч крон (4 288 євро) за поселення кожного переселенця. А ті, які сприятимуть мовному навчанню українців, отримають ще 27 450 крон (2 354 євро) за одну людину.

Загалом країна планує виплатити на потреби українських переселенців 200 мільйонів крон до 2024 року.

За даними норвезького міністерства праці та соціальної інтеграції, за 2022 рік країна прийняла близько 32 тисяч переселенців. Деякі з них вже інтегрувалися у новій країні, інші поки зробили лише перші кроки до адаптації.

uamedia За матеріалами:

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