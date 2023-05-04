Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги — Finance.ua

Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги Сьогодні 15:31 — Казна та Політика

Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги

Норвегія виділила 2,8 млрд норвезьких крон (235 млн євро) на гуманітарну допомогу для українців та 1,7 млрд норвезьких крон (143 млн євро) на підтримку уряду України.

Кошти спрямують на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури, зокрема, для забезпечення українців електро- та водопостачанням, функціонування шкіл та лікарень.

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«Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, щоб допомога дійшла до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна рф щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу», — заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

Зазначається, що Норвегія взяла на себе зобов’язання надавати Україні 1,2 млрд євро щороку впродовж п’яти років на загальну суму в 6,3 млрд євро.

Цього року половина коштів піде на військову допомогу, а інша половина — на гуманітарну та цивільну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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