Українці зможуть відновити посвідчення водія в Туреччині — Finance.ua

Українці зможуть відновити посвідчення водія в Туреччині Сьогодні 15:46 — Особисті фінанси

Українці зможуть відновити посвідчення водія в Туреччині

Українські громадяни, які перебувають у турецькому місті Стамбул, зможуть відновити своє втрачене чи викрадене українське посвідчення водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Відтепер наші співгромадяни, що змушені були на час війни шукати прихисток в Туреччині можуть відновити своє втрачене чи викрадене українське посвідчення водія. Нагадаємо, до цього моменту українці могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення», — сказано в повідомленні.

Мобільні програмно-технічні комплекси у Стамбулі розташовані за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34 158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Послуга з відновлення посвідчення водія надається за графіком:

вт — пт: 10:00 — 17:00;

сб: 10:00 — 15:30;

нд, пн — вихідні.

Відновити посвідчення водія можна після:

пошкодження документа або ж коли документ непридатний для подальшого користування (зіпсований, записи не читаються тощо);

втрати;

викрадення.

Записатись на відновлення посвідчення водія можливо онлайн — через електронну чергу на сайті та в порядку «живої» черги.

Для отримання послуги відновлення водійського необхідно подати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних.

Алгоритм надання послуги

Відновлення посвідчень водія в ДП «Документ» у Стамбулі відбувається за стандартним алгоритмом:

співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та створюють заявку на відновлення водійського, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС;

у разі схвалення процедури за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ посвідчення водія.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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