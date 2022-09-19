Українці зможуть перезакріплювати номерні знаки за авто родичів – МВС — Finance.ua
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Українці зможуть перезакріплювати номерні знаки за авто родичів – МВС

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Українці зможуть перезакріплювати номерні знаки за авто родичів – МВС
Українці зможуть перезакріплювати номерні знаки за авто родичів – МВС, Фото: novyny.live
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої номерні знаки можна перезакріплювати за автомобілями родичів. Також незабаром відбудеться впровадження онлайн послуги замовлення номерних знаків через вебзастосунки.
Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Що передбачає постанова

Постанова регламентує можливість після продажу транспортного засобу при перереєстрації його або після зняття з обліку при вибракуванні перезакріпити номерні знаки не тільки за своїм іншим транспортним засобом, але і за транспортним засобом членів родини.
«Тобто, якщо у власника є бажання зберегти свій номерний знак у сім’ї, то це стало можливим. Раніше у законодавстві була норма, що номерні знаки можна було залишати тільки власнику транспортного засобу. А тепер можна перезакріплювати свої номерні знаки ще й за транспортними засобами дітей, дружини/чоловіка, батьків», — пояснюють у МВС.

На що необхідно звернути увагу при оформленні каско 🧐

Номерні знаки, які перезакріплюватимуться, мають відповідати чинним встановленим вимогам щодо зазначення адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії. А також для передачі їх родичам треба подати документи, які підтверджують такі родинні відносини.
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Можливість замовити наявні у сервісному центрі МВС номерні знаки, які видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр, незабаром з’явиться в Електронному кабінеті водія або через Портал Дія.

Довідка Finance.ua:

  • на сайті Головного сервісного центру МВС працює сервіс перевірки наявності платних номерних знаків.

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За матеріалами:
Finance.ua
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