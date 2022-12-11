Українці в листопаді купили майже пів тисячі комерційних авто — Finance.ua
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Українці в листопаді купили майже пів тисячі комерційних авто

Технології&Авто
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За підсумками листопада в Україні було зареєстровано 497 нових комерційних автомобілів (вантажні та спец). Відносно жовтневого показника поточного року, споживча активність у цьому сегменті авторинку зменшилась майже на 2,5%. Тим часом відставання від торішнього результату становило 66%.
Про це повідомляє MMR із посиланням на дані Укравтопрому.
Серед нових комерційних авто вже другий місяць поспіль кращий результат демонструє німецький бренд Mercedes-Benz — 99 зареєстрованих машин. Порівняно з листопадом 2021 року реалізація Mercedes-Benz зросла на 34%.
На другому місці Renault — 55 од. (-77% від листопада 2021р.).
Третій результат у Scania — 49 од. (+133%).
Також у топ-5 рейтингу марок увійшли MAN — 41 од. (+5%) та Volvo — 34 од. (+42%).
Нагадаємо, всього з початку 2022 року в Україні було зареєстровано 5,9 тис. нових комерційних авто, що у 2,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
За матеріалами:
mmr.ua
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