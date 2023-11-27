Українці в Італії зможуть відновити та обміняти посвідчення водія: як отримати послугу — Finance.ua
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Українці в Італії зможуть відновити та обміняти посвідчення водія: як отримати послугу

Особисті фінанси
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Українці в Італії зможуть відновити та обміняти посвідчення водія: як отримати послугу
Українці в Італії зможуть відновити та обміняти посвідчення водія: як отримати послугу
З 27 листопада українці в Італії можуть здійснювати обмін та відновлення посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням в «Паспортному сервісі» у Мілані.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Італія стала сьомою країною, де наші співгромадяни мають можливість отримувати одну з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС за кордоном», — сказано в повідомленні.

Як отримати послугу

Обмін та відновлення посвідчення водія здійснюється в Мілані у підрозділі ДП «Документ». Адреса розташування: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan — Via Curiel, 25 20 089 Rozzano (Mi) Italia).
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Прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах — спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс».
Надання послуг здійснюється з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку живої та електронної черги.
Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно з собою взяти такий перелік документів:
  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
  • медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).
Після подачі документів особу фотографують та створюють заявку на відновлення посвідчення водія. Далі вона надсилається в Україну до сервісного центру МВС. У разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.

Довідка Finance.ua:

  • обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступне в Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії та Туреччині;
  • у Словаччині поки що українці можуть здійснювати тільки обмін цих документів.
Нагадаємо, що наявність поліса Зеленої карти є обов’язковою умовою для перетину кордону на автомобілі з України. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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